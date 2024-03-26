Бортников раскрыл характер информации об угрозе теракта, переданной США
Бортников: информация США о подготовке теракта носила общий характер
Москва, 26 марта, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Переданная США информация о подготовке теракта в России носила общий характер, российские спецслужбы на неё реагировали, сообщил 26 марта директор ФСБ Александр Бортников.
«Эта информация носила общий характер. Мы реагировали на эту информацию и, конечно, принимали меры соответствующие для того, чтобы не допустить такого рода проявлений», — сказал он журналистам.
Директор ФСБ добавил, что силовики осуществили действия «в отношении конкретной группы и конкретных лиц и информация на тот момент не подтвердилась».
Как передавало ИА Регнум, террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате нападения погибли 139 человек. Пострадавшим числится 121 человек.
Всего было задержано 11 человек, в том числе четверо террористов. В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.
Посольство США в Москве 8 марта выпустило предупреждение для американцев в России об угрозе терактов в ближайшие 48 часов. В сообщении отмечалось, что диппредставительство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть планы атаковать большие скопления людей в Москве, включая концерты.