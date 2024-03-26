Москва, 26 марта, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Переданная США информация о подготовке теракта в России носила общий характер, российские спецслужбы на неё реагировали, сообщил 26 марта директор ФСБ Александр Бортников.

Kremlin Pool/Global Look Press Директор ФСБ Александр Бортников

«Эта информация носила общий характер. Мы реагировали на эту информацию и, конечно, принимали меры соответствующие для того, чтобы не допустить такого рода проявлений», — сказал он журналистам.

Директор ФСБ добавил, что силовики осуществили действия «в отношении конкретной группы и конкретных лиц и информация на тот момент не подтвердилась».

Как передавало ИА Регнум, террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате нападения погибли 139 человек. Пострадавшим числится 121 человек.

Всего было задержано 11 человек, в том числе четверо террористов. В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

Посольство США в Москве 8 марта выпустило предупреждение для американцев в России об угрозе терактов в ближайшие 48 часов. В сообщении отмечалось, что диппредставительство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть планы атаковать большие скопления людей в Москве, включая концерты.