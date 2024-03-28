Москва, 28 марта, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Следователи завершили процесс проверки показаний на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 28 марта заявили в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

«В настоящее время проверка показаний завершена», — процитировал сообщение ТАСС.

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По словам источника агентства, проверку проводили с одним из исполнителей теракта, террористов, в дальнейшем проверки продолжат с оставшимися фигурантами.

Проверка показаний началась ранее в тот же день. Отмечалось, что, согласно уголовно-процессуальному законодательству, проверка может проходить как с участием подозреваемых или обвиняемых, так и с участием потерпевших.

Как передавало ИА Регнум, теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. По последним данным, в результате чудовищного преступления погибли 143 человека.

Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимир Путину о задержании по делу о теракте в общей сложности 11 человек, среди которых — четверо непосредственных исполнителей. Полученная от задержанных информация подтверждает украинский след, подчеркнул Бортников.