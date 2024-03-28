Вашингтон, 28 марта, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Американские чиновники передали российским коллегам не все имевшиеся у них данные о подготовке теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», поскольку опасались, что Москва может раскрыть информантов американских спецслужб и методы их разведки, сообщила 28 марта газета The New York Times.

Известия/ Алексей Целищев

В последние месяцы Вашингтон внимательно следит за деятельностью ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и в ходе мониторинга, в котором были задействованы электронные перехваты и данные от информаторов, США получили весьма конкретную информацию о планах готовившегося теракта, отметили авторы со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники в спецслужбах США и европейских стран.

Но американские чиновники вследствие враждебных отношений с Москвой не стали делиться информацией о подготовке теракта «сверх необходимого», опасаясь, что РФ узнают об источниках или методах разведки США, сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта США и Великобритания призвали своих граждан воздержаться от посещения массовых мероприятий, в том числе концертов, в Москве в связи с угрозой терактов. Позднее Вашингтон заявил, что передал Москве имевшиеся у него данные о возможной подготовке теракта. Переданная информация носила общий характер, спецслужбы РФ на неё реагировали, но на тот момент данные не подтвердились, отмечал директор ФСБ Александр Бортников.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 143 человека, сообщило МЧС 27 марта. Были госпитализированы 124 человека, 77 из них остаются в больницах, проинформировал минздрав Подмосковья 28 марта.

Силовики 23 марта задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Суд арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта и четверых их предполагаемых подельников. Ещё один подозреваемый в причастности к теракту был задержан 28 марта.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, также к нему причастны и западные спецслужбы, рассказал ранее Бортников. Следствие уже получило доказательства связи террористов с украинскими националистами, заявил СК 28 марта.