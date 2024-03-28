Орел, 28 марта, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал кадры с пятым уничтоженным российскими бойцами американским танком Abrams. Он отметил, что бойцы третьей гвардейской бригады, с которыми власти региона взаимодействуют с самого начала СВО, подбили Abrams в районе города Авдеевки в ДНР.

Иван Шилов ИА Регнум

«Американский танк подбит в районе Бердычей в ходе продолжающегося наступления группировки «Центр» от Авдеевки», — написал Клычков в Telegram-канале и поздравил военных с удачной операцией.

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Как сообщало ИА Регнум, об уничтожении пятого Abrams на авдеевском направлении проинформировал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он уточнил, что за минувшие сутки на этом участке ВСУ потеряли до 95 бойцов, три танка, включая Abrams, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, две гаубицы М777 и два орудия Д-30.

По информации журнала Forbes, по меньшей мере семь из десяти переданных Киеву шведских танков Strv 122 уже выведены из строя.

Ранее российские военные с начала года уничтожили четыре американских танка Abrams, пять немецких Leopard, 27 бронемашин Bradley, а также пусковые установки РСЗО и ЗРК западного производства, стоявшие на вооружении украинской армии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу 20 марта.