Вашингтон, 27 марта, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Не менее семи из десяти переданных Киеву шведских танков Strv 122 выведены из строя, сообщает журнал Forbes.

7th Army Training Command Strv 122

«За несколько месяцев… 21-я бригада (ВС Украины)… потеряла по меньшей мере семь из своих десяти танков Strv 122, ранее принадлежавших Швеции», — говорится в публикации.

Отмечается, что шесть из семи выведенных из строя танков ещё можно забрать с поля боя и починить, но для этого их необходимо направить в Литву.

Как передавало ИА Регнум, российские военные беспилотники способны быстро обнаруживать и уничтожать лучшие образцы вооружений ВСУ, отмечал ранее военный обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс.

Российские военные с начала 2024 года уничтожили четыре американских танка Abrams, пять немецких Leopard, 27 бронемашин Bradley, а также пусковые установки РСЗО и ЗРК западного производства, стоящие на вооружении ВСУ, в том числе пять установок Patriot, сообщил ранее в марте 2024 года министр обороны Сергей Шойгу.