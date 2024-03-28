Москва, 28 марта, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки отразили семь контратак ВСУ на авдеевском направлении, сообщило Министерство обороны 28 марта.

Минобороны России. Кадр из видео

ВС РФ улучшили положение по переднему краю на данном направлении, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й и 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Тоненькое, Бердычи и Первомайское Донецкой Народной Республики», — заявил официальный представитель Минобороны.

Потери противника составили до 95 человек, также ВСУ потеряли три танка, в том числе один Abrams, две боевые машины пехоты, две американские гаубицы М777 и два орудия Д-30, отметил Конашенков.

Днём ранее, 27 марта, официальный представитель Минобороны сообщал, что противник потерял за сутки на авдеевском направлении до 255 военных. Были отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ, поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, гаубица М777 производства США и САУ «Гвоздика».

28 марта Конашенков также сообщил, что ПВО РФ в минувшие сутки сбила 131 беспилотник противника и 26 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и Vampire. ВС России заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и улучшили положение на южнодонецком направлении. Потери ВСУ на этих двух направлениях за сутки составили до 515 человек.