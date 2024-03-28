Москва, 28 марта, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы России улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении. Потери украинской армии составили до 145 военных, проинформировал на брифинге 28 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России. Кадр из видео

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям 58-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики», — доложили в оборонном ведомстве.

В министерстве уточнили, что потери ВСУ составили до 145 военных, а также семь автомобилей.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток»Александр Гордеев сообщил, что ВС России пресекли попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротации своего контингента в районах Водяново, Константиновки, Никольского, Сладкого и Старомайорского на южнодонецком направлении фронта.

Он уточнил, что в районах Урожайного, Макаровки, Новоукраинки и Старомайорского российские авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы поразили опорные пункты и места скопления живой силы и техники 58-й механизированной бригады, 102-й, 105-й, 108-й и 128-й бригад территориальной обороны противника.

ВСУ также потеряли САУ «Гвоздика», две британские буксируемые гаубицы FH-70, пять автомобилей и два беспилотника.

26 марта Конашенков также сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на южнодонецком направлении 105 военнослужащих. Он рассказал, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение и отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики (ДНР).