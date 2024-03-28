Москва, 28 марта, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на донецком направлении более 370 военных ВСУ и танк, сообщил 28 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, на указанном направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 24-й, 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Красногоровка, Часов Яр, Клещеевка и Спорное ДНР.

«ВСУ потеряли свыше 370 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей», — сказал он на брифинге.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены польская самоходная артиллерийская установка Krab, две гаубицы Д-30 и два американских орудия М119.

Как передавало ИА Регнум, по данным Минобороны на 27 марта, российские подразделения заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и нанесли поражение противнику у сёл Зализнянское, Богдановка, Клещеевка и Андреевка, города Часова Яра в ДНР. Украинские войска за сутки потеряли здесь до 220 бойцов.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что восточная окраина города Часова Яр в ДНР перешла под огневой контроль российской армии. Он отметил, что в прямой видимости ВС РФ оказалась часть позиций противника, украинскому командованию стало труднее снабжать передовые позиции и вести боевые действия.