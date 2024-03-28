Москва, 28 марта, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Вопрос о пропавших без вести в результате теракта в «Крокус Сити Холле» следует задавать Следственному комитету. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 28 марта журналистам.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Целищев

Накануне в СК сообщили, что приняли 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких в здании концертного зала, атакованного террористами. К тому моменту официально подтвердилась гибель 140 человек.

«Этот вопрос нужно обратить Следственному комитету. Я не могу на него ответить», — сказал Песков на вопрос о том, учтены ли в официальных данных о погибших люди, пропавшие без вести.

Как сообщало ИА Регнум, поимённый список погибших в «Крокусе», составленный МЧС, по состоянию на 20:15 мск 27 марта включал 143 человека. Отмечалось, что данные о погибших установлены по результатам судебно-медицинских исследований, список будет корректироваться.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске вооружённые люди ворвались в здание концертного зала «Крокус Сити Холл имени Муслима Магомаева», открыли огонь по людям, а потом подожгли помещения. По данным центра медицины катастроф на 27 марта, число пострадавших выросло до 360 человек.

По данным Минздрава на 28 марта, трое пострадавших остаются в крайне тяжёлом состоянии, это пациенты с тяжёлыми огнестрельными ранениями или сочетанием огнестрельных ранений и ожогов. Состояние 18 пострадавших, в том числе троих детей, тяжёлое. Всего в больницах Московского региона остаются 74 человека.

Официальных версий по теракту пока никто не высказывал, отмечал Песков. Всего задержаны 11 подозреваемых, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта и четверо их пособников.