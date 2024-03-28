Москва, 28 марта, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Трое пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» остаются в крайне тяжёлом состоянии. Об этом 28 марта сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Трое из них остаются в крайне тяжёлом состоянии. Это пациенты с тяжёлыми огнестрельными ранениями, а также сочетанием огнестрельных ранений и ожогов», — сказал Мурашко.

Он добавил, что состояние 18 пострадавших, в том числе трёх детей, остаётся тяжёлым.

Всего в стационарах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы продолжают лечение 74 пострадавших, отметил министр.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта МЧС России опубликовало обновлённый список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». По состоянию на 20:15 в списке 143 человека.

Следственный комитет России сообщил, что всего поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей во время атаки на «Крокус». В ведомстве отмечали, что опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет.

Атака террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» была совершена вечером 22 марта. В центре медицины катастроф 27 марта сообщили, что число пострадавших выросло до 360 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта. Ещё одного арестовали 26 марта.