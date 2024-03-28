Таллин, 28 марта, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Имеющую гражданство Эстонии журналистку Светлану Бурцеву арестовали за сотрудничество с русскоязычным информационным агентством. Под стражей женщина находится с начала марта, сообщили эстонские СМИ.

禁书 网 Арест

По данным портала эстонского гостелерадио ERR, информация о возбуждении уголовного дела против Бурцевой появилась после того, как её адвокат Свен Силлар потребовал в Таллинском окружном суде освободить 57-летнюю журналистку. Женщину обвиняют в нарушении международных санкций. Бурцева писала статьи и делала фотоснимки для интернет-издания Baltnews, которое находится в санкционном списке ЕС.

Газета Eesti Ekspress уточнила, что прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля. По решению Харьюского уездного суда 1 марта её заключили под стражу с целью не допустить «совершения новых преступлений» и выезда из страны. Суд отклонил ходатайство защиты об освобождении гражданки Эстонии. Таллинский окружной суд рассмотрит дело Бурцевой не позднее начала апреля.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта МИД России опубликовал список «наиболее враждебно настроенных к России» представителей стран Прибалтики. В перечень вошли 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, включая государственных и общественных деятелей, политиков и журналистов. В части опубликованного списка обозначены премьер-министры Латвии и Эстонии Эвика Силиня и Кая Каллас, министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии Кришьянис Кариньш, Габриэлюс Ландсбергис и Маргус Цахкна и другие министры и должностные лица стран Прибалтики.

В Госдуме объяснили снижение уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией, отметив рост русофобии в этих странах и утрату ими суверенитета. В странах Прибалтики игнорируются интересы людей, фиксируется сокращение населения, жители «переехали» в европейские страны. Эстония и Латвия демонстрируют худшие в ЕС экономические результаты, уточнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.