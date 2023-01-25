Москва, 25 января, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил понижение уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией, отметив рост русофобии в этих странах и утрату ими суверенитета.

Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин

«Решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией необходимо было принимать давно. Мёртвое не может умереть дважды», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что все решения принимаются в Вашингтоне и Брюсселе, утрачен суверенитет, игнорируются интересы людей. Фиксируется сокращение населения, жители «переехали» в европейские страны. Эстония и Латвия демонстрируют худшие в ЕС экономические результаты, добавил парламентарий.

В целом Володин оценил отношения стран практически фразой из «Игры престолов».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Латвия потребовала от российского посла Михаила Ванина покинуть страну до 24 февраля. Россия жестко ответит на враждебные шаги латвийских властей, которые решили понизить уровень дипломатических отношений с Москвой, пообещали в МИД России.

Ранее Россия заявила о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного. Посол Эстонии должен покинуть Россию 7 февраля, сообщили в российском МИД. Причиной названы тотальная русофобия и культивирование враждебности по отношению к России.

Страны Запада используют Эстонию в качестве полигона для отработки своих разнообразных инициатив антироссийского характера, об этом свидетельствует снос советских памятников в этой Прибалтийской республике, заявил посол России в Таллине Владимир Липаев.