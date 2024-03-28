Москва, 28 марта, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили с помощью одной из самых больших самоходных пушек 2С7М «Малка» пункт управления беспилотниками ВСУ на авдеевском направлении. Об успешной операции рассказали в Минобороны РФ.

Боевая работа расчетов самоходных артиллерийских установок 2С7М «Малка». Министерство обороны России

Артиллерия ударила серией залпов 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, поразив центр управления БПЛА на расстоянии более 25 км.

«Нанесение удара по заброшенному зданию было скорректировано с помощью беспилотника. Выполнив боевую задачу, расчёт оперативно покинул огневую позицию, чтобы его местоположение не вскрыла разведка националистов с воздуха», — пояснили в Минобороны.

«Малка» способна отправить снаряд на расстояние почти в 50 км. Установка способна дотянуться до целей не только на передовой СВО, но и в глубоком тылу врага.

Как сообщало ИА Регнум, застой ВСУ на фоне дефицита ресурсов заметен по всей линии фронта. В этом признался советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Российская военная авиация отлично показала себя в зоне спецоперации, отметил президент России Владимир Путин во время своей поездки в Торжок.

Российские военные 22 марта нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников. В Минобороны отметили, что в результате атаки было дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов украинской армии.