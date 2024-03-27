Торжок, Тверская область, 28 марта, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Российская военная авиация отлично показала себя в зоне спецоперации, заявил 27 марта президент РФ Владимир Путин во время своей поездки в Торжок.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Во время поездки в Тверскую область глава государства встретился с военными лётчиками и вдовами Героев России — участников специальной военной операции. Один из пилотов попросил президента оценить работу авиации в зоне боевых действий.

«Отлично. Все работают отлично. <…> Самое главное — все воюют бесстрашно, огромный, просто огромный вклад вносят в достижение общего успеха», — ответил Путин.

Президент отметил очень тяжёлую работу, которую выполняют лётчики штурмовой авиации. Также Путин оценил вклад армейской, бомбардировочной и военно-транспортной авиации.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3877423" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта президент России Владимир Путин в ходе осмотра военной техники в 344-м центре боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ в Тверской области поделился опытом управления вертолётом. По его словам, пилотировать им оказалось нелегко.

На встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища 7 марта Владимир Путин заявил, что армейская авиация, выполняющая очень серьёзные и нужные задачи на поле боя, достойна самой высокой оценки и уважения.

В Минобороны 21 марта подтвердили, что Воздушно-космические силы России нанесли ночной удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по центрам принятия решений ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наёмников. Все цели удара были достигнуты, объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.