Путин назвал отличной работу боевой авиации в зоне СВО
Путин: армейская авиация вносит огромный вклад для достижения целей спецоперации
Торжок, Тверская область, 28 марта, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Российская военная авиация отлично показала себя в зоне спецоперации, заявил 27 марта президент РФ Владимир Путин во время своей поездки в Торжок.
Во время поездки в Тверскую область глава государства встретился с военными лётчиками и вдовами Героев России — участников специальной военной операции. Один из пилотов попросил президента оценить работу авиации в зоне боевых действий.
«Отлично. Все работают отлично. <…> Самое главное — все воюют бесстрашно, огромный, просто огромный вклад вносят в достижение общего успеха», — ответил Путин.
Президент отметил очень тяжёлую работу, которую выполняют лётчики штурмовой авиации. Также Путин оценил вклад армейской, бомбардировочной и военно-транспортной авиации.
Как сообщало ИА Регнум, 27 марта президент России Владимир Путин в ходе осмотра военной техники в 344-м центре боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ в Тверской области поделился опытом управления вертолётом. По его словам, пилотировать им оказалось нелегко.
На встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища 7 марта Владимир Путин заявил, что армейская авиация, выполняющая очень серьёзные и нужные задачи на поле боя, достойна самой высокой оценки и уважения.
В Минобороны 21 марта подтвердили, что Воздушно-космические силы России нанесли ночной удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по центрам принятия решений ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наёмников. Все цели удара были достигнуты, объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.