Киев, 28 марта, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Застой ВСУ на фоне дефицита ресурсов заметен по всей линии фронта. В этом признался советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк украинскому изданию NV.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам украинского политолога, военным не хватает возможностей, ресурсов для «эффективных наступательных действий».

«Мы находимся в стагнации, необходимо прорабатывать сценарии, что нам нужно делать с точки зрения войны как таковой», — сказал Подоляк, добавив, что назначение нового секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко «усилит аналитическую составляющую».

Как сообщало ИА Регнум, Александр Литвиненко занял пост секретаря СНБО Украины после увольнения Зеленским 26 марта Алексея Данилова. Литвиненко предварительно сняли с должности главы Службы внешней разведки Украины. На его место назначили Олега Иващенко.

Предполагаемые поставки американских истребителей F-16 киевской армии не поменяют ситуацию на поле боя. Они будут нещадно уничтожаться, как и другая западная техника ВСУ. Об этом заявил 27 марта президент РФ Владимир Путин в ходе общения с военными лётчиками в Тверской области.

Российская военная авиация отлично показала себя в зоне спецоперации, отметил Путин во время своей поездки в Торжок.