Берлин, 28 марта, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие спецслужбы ничего не знали о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Немецкая разведка не располагала данными о готовящемся теракте в России, заверил Шольц.

«Однако у американских спецслужб, вероятно, были сведения», — цитирует канцлера газета Märkische Allgemeine Zeitung.

Как сообщало ИА Регнум, реакция Соединённых Штатов, заявляющих о единственной версии по поводу виновников теракта в «Крокус Сити Холле» уже сейчас, когда в России ещё продолжается следствие, как минимум выглядит странно и говорит о желании с чего-то переключить внимание. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком.

Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, также к нему причастны и западные спецслужбы, рассказал директор ФСБ Александр Бортников.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 143 человека, уточнили в МЧС. В центре медицины катастроф 27 марта проинформировали, что число пострадавших выросло до 360 человек.