Москва, 27 марта, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Реакция Соединённых Штатов, заявляющих о единственной версии по поводу виновников теракта в «Крокус Сити Холле» уже сейчас, когда в России ещё продолжается следствие, как минимум выглядит странно и говорит о желании с чего-то переключить внимание. Об этом заявил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Следствие продолжается, конечно, по меньшей мере странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной-единственной версии. Это, конечно, говорит о том, что как минимум они хотят с чего-то переключить внимание», — акцентировал официальный представитель Кремля, комментируя заявления США и версию, обвиняющую причастность ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Песков призвал «набраться терпения» и дождаться окончательного вывода следствия и спецслужб.

Как сообщало ИА Регнум, официальных версий по теракту в подмосковном «Крокусе» пока никто не высказывал, заявил Дмитрий Песков 27 марта.

В результате теракта погибли 143 человека, уточнили в МЧС. В центре медицины катастроф 27 марта проинформировали, что число пострадавших выросло до 360 человек.

Опознано 84 тела погибших, в том числе пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы.