Москва, 26 марта, 2024, 13:22 — ИА Регнум. ВС России нанесли групповой удар по центрам принятия решений на Украине, объектам Службы безопасности Украины и предприятиям военно-промышленного комплекса, сообщило Министерство обороны РФ 26 марта.

Дмитрий Астрахань/ИЗВЕСТИЯ

Все назначенные объекты были поражены, цели удара достигнуты, сказано в сообщении.

«В течение суток Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решения, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наёмников», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Киеве, Одессе и ряде других городов, контролируемых киевским режимом. «Прилёты» подтверждали и представители местных властей. Источники сообщали, что некоторые удары были нанесены по объектам военного командования в Киеве, а также по установкам ЗРК Patriot в киевском аэропорту «Жуляны».

26 марта Конашенков также рассказал, что в минувшие сутки ВС РФ улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении. Средства ПВО сбили за сутки 131 беспилотник ВСУ и 15 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire. Потери противника на донецком, южнодонецком и авдеевском направлениях составили за сутки до 810 человек.