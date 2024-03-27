Николаев, Украина, 27 марта, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в городе Николаев на Украине на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, передаёт 27 марта телеканал «Общественное».

(сс) U. S. Army / Master Sgt. Michel Sauret

«В Николаеве слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее 27 марта в Николаевской области и ещё в пяти регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрывах пока не поступало.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта ВС России нанесли групповой удар по центрам принятия решений на Украине, объектам Службы безопасности Украины и предприятиям военно-промышленного комплекса.

В этот же день украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Киеве, Одессе и ряде других городов, контролируемых киевским режимом. «Прилёты» подтверждали и представители местных властей. Источники сообщали, что некоторые удары были нанесены по объектам военного командования в Киеве, а также по установкам ЗРК Patriot в киевском аэропорту «Жуляны».