В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников
Ростов-на-Дону, 27 марта, 2024, 18:14 — ИА Регнум. В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников, работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев.
MOD Russia/Global Look Press
«В Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Работают силы ПВО. Прошу быть бдительными и осторожными», — написал глава региона в Telegram-канале.
Как передавало ИА Регнум, ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде украинский беспилотник врезался в административное здание.
Уточнялось, что в результате атаки пострадала женщина.
25 марта российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты С-200 над Ростовской областью.