Белгород, 27 марта, 2024, 17:20 — ИА Регнум. В Белгороде украинский беспилотник врезался в административное здание. В результате атаки пострадала женщина, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Антон Вергун/РИА Новости

«В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. Есть одна пострадавшая — у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается. В результате взрыва в здании выбиты окна на третьем и четвёртом этажах, посечён фасад. На месте работают все оперативные службы», — написал глава региона в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день в Министерстве обороны России сообщили, что в воздушном пространстве Белгородской области российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire.

Кроме того, Гладков также проинформировал о ликвидации 18 воздушных целей средствами ПВО в ночь на 27 марта. Объекты сбили на подлёте к Белгороду. В результате атаки со стороны ВСУ пострадал один мужчина, у него зафиксированы осколочные ранения поясничной области. Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в городскую больницу № 2.