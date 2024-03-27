Москва, 27 марта, 2024, 17:34 — ИА Регнум. К настоящему времени опознаны 84 тела погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщил Следственный комитет 27 марта.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

Опознаны в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет.

«На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы», — сказано в сообщении СК.

По итогам совещания, проведённого председателем СК Александром Бастрыкиным, ведомство сообщило, что следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства, а также изучают информацию, изъятую с технических устройств, использовавшихся террористами.

Как передавало ИА Регнум, атака террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 140 человек. В центре медицины катастроф 27 марта сообщили, что число пострадавших выросло до 360 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) — 25 марта и одного — 26 марта.

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, также к нему причастны и западные спецслужбы, рассказал директор ФСБ Александр Бортников.