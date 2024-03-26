Москва, 26 марта, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за сутки уничтожили более 130 украинских беспилотников, а также сбили две ракеты С-200 и 15 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, сообщил 26 марта официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200 и 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire», — сказал он на брифинге.

Всего с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 577 самолётов, 270 вертолётов, 17 142 беспилотных летательных аппарата, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 604 танка и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8531 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 20 215 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что ночью 26 марта силами ПВО были сбиты 13 воздушных целей на подлёте к Белгороду. Объекты уничтожили над Белгородским районом, предварительно известно о двух пострадавших.

В Белгородской области 22 марта нейтрализовали 17 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Средства ПВО ликвидировали снаряды около 21:30 мск.