Белгород, 22 марта, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Белгородской областью 17 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.

Отмечается, что дежурные средства ПВО сбили 17 реактивных снарядов в воздухе над Белгородской областью около 21:30 мск.

Как передавало ИА Регнум, ранее вечером 22 марта в Министерстве обороны сообщили, что средства противовоздушной обороны около 23:00 пресекли попытку ВСУ осуществить террористическую атаку по объектам на РФ, уничтожив над Белгородской и Воронежской областями три беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

В пятницу утром в Белгороде и Белгородской области объявили режим ракетной опасности. Как сообщили в Минобороны, около 7:30 мск средства ПВО уничтожили восемь реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела пострадали двое мирных жителей.