Москва, 26 марта, 2024, 15:42 — ИА Регнум. ВС России уничтожили гаубицу FH-70 Вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощью высокоточного корректирующего боеприпаса «Краснополь». Данная установка ранее вела огонь по российским позициям в районе Северска в ДН, сообщает Министерство обороны России.

Дмитрий Смолиенко/Global Look Press

«Расчётом разведывательного беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» Южной группировки войск была обнаружена позиция артиллерийского расчёта 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании. Артиллеристы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ вели беспокоящий огонь по российским позициям с окраины города Северска», — отметили в оборонном ведомстве.

Вместе с тем в Минобороны добавили, что после передачи координат цели на пункт управления огнём артиллерийской бригады было принято решение о нанесении удара по позиции ВСУ с помощью боеприпаса «Краснополь».

В результате удара гаубица была уничтожена вместе с расчётом и боекомплектом с первого же выстрела, уточнили в министерстве.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге 26 марта сообщил, что украинская армия за сутки потеряла на донецком направлении более 425 бойцов и четыре станции РЭБ.

По данным ведомства, под Донецком подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 54-й, 93-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Бои шли у села Белогоровка в ЛНР, у сёл Клещеевка и Верхнекаменское в ДНР.

Кроме того, российские военные уничтожили четыре станции радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и гаубицу М777 американского производства.

Накануне Конашенков проинформировал об уничтожении под Донецком двух украинских станций радиоэлектронной борьбы. Противник за сутки потерял на этом направлении до 175 бойцов убитыми и ранеными, а также танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.