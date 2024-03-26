Москва, 27 марта, 2024, 02:22 — ИА Регнум. Полк подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» иркутского ракетного соединения вышел в рамках проведения командно-штабного учения на маршруты боевого патрулирования. Об этом 27 марта сообщили в Минобороны РФ.

Mil.by Ракетный комплекс «Ярс»

Уточняется, что в ходе несения боевого дежурства ракетный полк «Ярс» отработает более 20 задач, в том числе технических. В рамках манёвров предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно заражённой местности.

Особое внимание будет уделено отражению нападения диверсионно-разведывательных групп. Кроме плановых вводных ракетчики освоят новые районы боевого патрулирования.

Всего в учениях задействуют около 300 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта Минобороны опубликовало кадры успешного пуска ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Учебный пуск провело Йошкар-Олинское ракетное соединение. Ракетные войска стратегического назначения отработали порядок передислокации стартовой батареи ракетного комплекса в удалённый район с подготовкой и проведением пуска. Все задачи были выполнены в полном объёме, отметили в ведомстве.

В январе Минобороны РФ объявило, что в 2024 году ракетные войска стратегического назначения проведут семь учебных и испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет. За предыдущие пять лет было проведено более 20 таких пусков.

По информации Минобороны, в 2023 году на боевое дежурство в России поставили более 15 пусковых установок ракетных комплексов и более пяти современных пунктов управления. Уровень оснащённости современным вооружением в РВСН по итогам года составил 88%.