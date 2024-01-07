Москва, 7 января, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Министерство обороны России сообщило, что в 2024 году ракетные войска стратегического назначения (РВСН) проведут семь учебных и испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

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«В этом году Ракетные войска стратегического назначения планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет», — говорится в сообщении военного ведомства.

За последние пять лет РВСН в рамках лётных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооружёнными силами РФ провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет, отметили в Минобороны.

Ранее, 16 декабря прошлого года командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил, что Россия информирует американскую сторону о любом планируемом пуске МБР и БРПЛ (баллистическая ракета подводных лодок) не менее, чем за сутки.

«США также представляют РФ аналогичные сведения», — пояснил тогда Каракаев.

РВСН в 2023-м поставили на боевое дежурство в России свыше 15 пусковых установок ракетных комплексов и более пяти современных пунктов управления, говорится в сборнике Минобороны РФ «Армия в цифрах» за прошлый год. В нём отмечается, что уровень оснащенности современным вооружением в РВСН по итогам 2023 года составил 88%.

Как сообщало ИА Регнум, в РВСН закончили переоснащение мобильной группировки с подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь» на новейшие «Ярсы» в Тверской области.

19 декабря командующий РВСН Сергей Каракаев рассказал, что в Оренбургской области завершилась постановка на боевое дежурство ещё одного полка, оснащённого комплексами «Авангард». В этот же день Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основное внимание сейчас акцентируется на развитии инфраструктуры для стратегических ядерных сил. В 2023 году для размещения ракетных комплексов «Сармат», «Авангард» и «Ярс» создали 592 высокотехнологичных объекта.