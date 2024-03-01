Плесецк, Архангельская область, 1 марта, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Министерство обороны России 1 марта провело успешный учебно-боевой пуск ракеты «Ярс» с космодрома в Плесецке, сообщила пресс-служба ведомства.

Владимир Смирнов/ТАСС

«На государственном испытательном космодроме Плесецк расчётом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведён учебно-боевой пуск твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК (подвижного грунтового ракетного комплекса — Прим. ред.) «Ярс» мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью», — сказано в заявлении Минобороны.

Учебные боевые блоки ракеты прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка, отмечается в сообщении. Целью пуска было получение подтверждения тактико-технических и лётных характеристик ракетного комплекса, заявило Минобороны.

Ракетные войска стратегического назначения отработали порядок передислокации стартовой батареи ракетного комплекса в удалённый район с подготовкой и проведением пуска, отмечается в материале.

«Все поставленные задачи выполнены в полном объёме», — заявило Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3870971" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум ранее, в январе 2024 года Минобороны проинформировало, что в 2024 году ракетные войска стратегического назначения проведут семь учебных и испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет. За предыдущие пять лет было проведено более 20 таких пусков.

В 2023 году военно-строительный комплекс России сосредоточился на создании инфраструктуры сил ядерного сдерживания, рассказал также в январе 2024 года министр обороны Сергей Шойгу. В числе прочих мероприятий совершенствовалась аэродромная сеть и системы базирования Военно-морского флота, отметил Шойгу.

Шахтные пусковые установки в ряде регионов России готовы для постановки на боевое дежурство стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Авангард» и «Сармат», доложил министру 26 января в ходе Единого дня приёмки военной продукции его заместитель Тимур Иванов. В частности, инфраструктура была подготовлена в Калужской, Оренбургской областях и Красноярском крае.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что около половины Ракетных войск стратегического назначения уже оснащены комплексами «Ярс». Глава государства назвал важнейшей задачей развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией безопасности страны и глобальной стабильности.