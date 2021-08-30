Москва, 26 марта, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Москва возмущена поведением французской делегации, которая сорвала заседание Совета безопасности ООН, посвящённое агрессии НАТО против Югославии. Об этом 26 марта говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Santiago Casuriaga

«Возмущены некорректным и непрофессиональным поведением Франции, входящей в «пятёрку» постоянных членов СБ, на которых возложена особая историческая обязанность соблюдения в Совете временных правил процедуры и других норм его работы, складывавшихся в течение долгих лет на основе взаимоуважения и учёта интересов», — отметила Захарова.

Она также выразила сожаление, что японское председательство в Совбезе пошло на уступки Франции и провело процедурное голосование по пункту повестки дня, который поддержали Россия, Китай и Алжир. При этом остальные члены Совета воздержались из-за давления со стороны западных делегаций.

Дипломат отметила, что суть неподобающего поведения французской делегации чётко отражает русская поговорка «на воре и шапка горит».

Захарова добавила, что Россия намерена добиваться проведения заседания Совбеза по агрессии НАТО против Югославии, поскольку это не просто историческое событие, а поворотный момент в становлении текущей обстановки на Балканах.

Как ранее сообщало ИА Регнум, постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии за срыв заседания Совбеза организации, посвящённого 25-й годовщине с начала бомбардировок Югославии силами НАТО. Он отметил, что Франция и другие члены альянса воспользовались процедурными манёврами, чтобы сорвать заседание Совбеза ООН.

25 марта Франция и США сорвали проведение запрошенного Россией заседания. Французский представитель Николя де Ривьер заявил, что тема Югославии якобы неактуальна и что с Францией никто не консультировался по поводу такой встречи.

Делегации западных стран сорвали запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН на тему 25-летия агрессии НАТО против Югославии, учинив безобразный спектакль, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Экс-министр иностранных дел Союзной республики Югославия Живадин Йованович 25 марта заявил, что Сербия имеет полное право требовать от НАТО возмещение ущерба, причинённого во время бомбардировок в 1999 году. Сербская сторона оценивает прямой ущерб, нанесённый во время бомбардировок, в 100 млрд долларов.