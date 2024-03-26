Вашингтон, 26 марта, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Делегации западных стран сорвали запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН на тему 25-летия агрессии НАТО против Югославии, учинив безобразный спектакль. Об этом 25 марта заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Бомбардировки Югославии

«Безобразный спектакль, которые сегодня устроили западные делегации в связи с запрошенным Россией заседанием по 25-летию агрессии НАТО против Югославии, показывает, как сильно они боятся публичного обсуждения этой темы. Боятся резонно — ведь никто из членов альянса так и не понёс за это никакой ответственности», — написал российский дипломат в Telegram-канале.

По словам Полянского, на Западе пытаются свести эту тему к разряду «давно минувшей истории». 78 дней бомбардировок мирного населения и на столетия загрязнённая обеднённым ураном почва ничего для них не значит, ведь это же не англосаксонское население и их земли, добавил первый зампостпреда.

В результате при поддержке японского председательства и пассивности непостоянных членов СБ (все воздержались) согласовать повестку дня не удалось, заседание не состоялось, констатировал Полянский.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта бывший министр иностранных дел Союзной республики Югославия Живадин Йованович заявил, что Сербия имеет полное право требовать от НАТО возмещение ущерба, причинённого во время бомбардировок альянса в 1999 году. По его словам, после свержения экс-президента СРЮ Слободана Милошевича установленные правительства, поддерживающие интересы НАТО, намеренно занижали оценки разрушений. Как заявил Йованович, сербская сторона оценивает прямой ущерб, нанесённый во время бомбардировок, в $100 млрд.

Президент России Владимир Путин в интервью для фильма «Белград» телеканала «Россия» отметил, что бомбардировкой Югославии в 1999 году Запад начал войну в Европе. Российский лидер назвал действия войск НАТО, которые четверть века назад бомбили Югославию, огромной трагедией. Военные действия в центре Европы страны альянса начали без резолюции Совбеза ООН, напомнил Путин.

Вооружённое противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии в 1999 году привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия силами НАТО. В качестве предлога для этого в альянсе назвали предотвращение якобы возможного «геноцида» албанского населения в Косове. До сих пор установить точное количество жертв авиаударов НАТО в период с 24 марта по 10 июня 1999 года не удалось. По оценкам Белграда, за время бомбардировок погибли порядка 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ещё 12,5 тысячи человек были ранены.