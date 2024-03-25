Экс-глава МИД Югославии потребовал от НАТО возместить ущерб Сербии
Экс-глава МИД Югославии заявил о праве Сербии требовать от НАТО возместить ущерб
Белград, 25 марта, 2024, 04:14 — ИА Регнум. Сербия имеет полное право требовать от Североатлантического альянса возмещение ущерба, причинённого во время бомбардировок НАТО в 1999 году. Об этом 25 марта заявил бывший министр иностранных дел Союзной республики Югославия Живадин Йованович.
«НАТО тоже знает об ответственности, не только за материальный ущерб, но и отравление природы, попадание обеднённого урана в пищевую цепочку. Я уверен, что приходит время, когда поставим вопрос о возмещении ущерба», — указал он в беседе с «РИА Новости».
По его словам, после свержения экс-президента СРЮ Слободана Милошевича установленные правительства, поддерживающие интересы НАТО, намеренно занижали оценки разрушений. Как заявил Йованович, сербская сторона оценивает прямой ущерб, нанесённый во время бомбардировок, в 100 миллиардов долларов.
Как передавало ИА Регнум, 24 марта Министерство иностранных дел России в связи с 25-летием начала агрессии Североатлантического альянса против Югославии заявило, что НАТО уже никогда не сможет смыть позор военных преступлений. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что у США и других членов альянса нет никаких прав рассуждать о «защите свободы и демократии», в то время как все их усилия губительны, злонамеренны, токсичны и направлены на обеспечение неоколониальной гегемонии западных стран.
Президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма «Белград» заявил, что Запад бомбардировкой Югославии в 1999 году развязал войну в Европе, а последствия действий войск НАТО привели к огромной трагедии.