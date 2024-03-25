Белград, 25 марта, 2024, 04:14 — ИА Регнум. Сербия имеет полное право требовать от Североатлантического альянса возмещение ущерба, причинённого во время бомбардировок НАТО в 1999 году. Об этом 25 марта заявил бывший министр иностранных дел Союзной республики Югославия Живадин Йованович.

Иван Шилов ИА REGNUM Югославия, 1999

«НАТО тоже знает об ответственности, не только за материальный ущерб, но и отравление природы, попадание обеднённого урана в пищевую цепочку. Я уверен, что приходит время, когда поставим вопрос о возмещении ущерба», — указал он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, после свержения экс-президента СРЮ Слободана Милошевича установленные правительства, поддерживающие интересы НАТО, намеренно занижали оценки разрушений. Как заявил Йованович, сербская сторона оценивает прямой ущерб, нанесённый во время бомбардировок, в 100 миллиардов долларов.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта Министерство иностранных дел России в связи с 25-летием начала агрессии Североатлантического альянса против Югославии заявило, что НАТО уже никогда не сможет смыть позор военных преступлений. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что у США и других членов альянса нет никаких прав рассуждать о «защите свободы и демократии», в то время как все их усилия губительны, злонамеренны, токсичны и направлены на обеспечение неоколониальной гегемонии западных стран.

Президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма «Белград» заявил, что Запад бомбардировкой Югославии в 1999 году развязал войну в Европе, а последствия действий войск НАТО привели к огромной трагедии.