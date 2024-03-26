Штат Нью-Йорк, США, 26 марта, 2024, 03:11 — ИА Регнум. Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии за срыв заседания Совбеза организации, посвящённого 25-й годовщине с начала бомбардировок Югославии силами НАТО.

Russiaun.ru Василий Небензя

Франция и США 25 марта сорвали проведение запрошенного Россией заседания. Французский представитель Николя де Ривьер заявил, что тема Югославии неактуальна, якобы с Францией никто не консультировался по поводу такой встречи.

Председательствующая Япония предварительно согласовала повестку и приняла решение о проведении заседания, но Париж добился голосования по повестке. В итоге Россия, Китай и Алжир голосовали за утверждение, а остальные 12 стран воздержались.

«В 25-ю годовщину агрессии НАТО против суверенной Югославии мы стали свидетелями дипломатической агрессии со стороны Франции, действующего члена НАТО», — сказал после заседания Небензя журналистам, пояснив, что агрессия была совершена «против свободы, слова, выражения».

Франция и другие члены альянса воспользовались процедурными манёврами, чтобы сорвать заседание Совбеза ООН, сказал постпред.

Тема заседания, которую не поддержали, имеет серьёзные последствия для Сербии, для нынешней ситуации в Косово и для всего региона западных Балкан, отметил Василий Небензя.

«24 марта 1999 года коалиция стран так называемого оборонительного альянса во главе с США вторглась в Югославию под лозунгом прекращения этнических чисток, якобы проводившихся в Косово. В действительности югославская армия и полиция вели борьбу против косовоалбанских террористов», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, Сербия имеет полное право требовать от Североатлантического альянса возмещение ущерба, причинённого во время бомбардировок НАТО в 1999 году, заявил 25 марта экс-министр иностранных дел Союзной республики Югославия Живадин Йованович. Сербская сторона оценивает прямой ущерб, нанесённый во время бомбардировок, в 100 млрд долларов.

24 марта МИД РФ в связи с 25-летием начала агрессии Североатлантического альянса против Югославии заявило, что НАТО уже никогда не сможет смыть позор военных преступлений. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что у США и других членов альянса нет никаких прав рассуждать о «защите свободы и демократии», в то время как все их усилия губительны, злонамеренны, токсичны и направлены на обеспечение неоколониальной гегемонии западных стран.

Президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма «Белград» заявил, что Запад бомбардировкой Югославии в 1999 году развязал войну в Европе, а последствия действий войск НАТО привели к огромной трагедии.