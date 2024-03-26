Вашингтон, 26 марта, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Обрушение моста в городе Балтиморе (штат Мэриленд) стало следствием случайного столкновения судна с его опорой. Об этом 26 марта заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На данный момент у нас нет указаний, каких-либо оснований полагать, что речь идёт о преднамеренном акте», — сказал Байден.

По его словам, всё указывает на то, что речь идёт об ужасном несчастном случае.

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Как сообщало ИА Регнум, в Балтиморе обрушился мост после столкновения с кораблём. По данным береговой охраны США, грузовое судно «Дали» под флагом Сингапура врезалось в мост 26 марта в 1:27 по местному времени (8:27 мск). В результате обрушения моста в воду могли упасть до 20 человек.

Мост был построен в 1977 году и назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора национального гимна США «Звёздно-полосатое знамя».

Губернатор Мэриленда Уэс Мур ввёл режим чрезвычайной ситуации. Также он заявил, что инцидент расценивается как чрезвычайное происшествие. По его словам, террористический след в аварии отсутствует.