Байден объяснил случайностью обрушение моста в Балтиморе
Вашингтон, 26 марта, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Обрушение моста в городе Балтиморе (штат Мэриленд) стало следствием случайного столкновения судна с его опорой. Об этом 26 марта заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.
«На данный момент у нас нет указаний, каких-либо оснований полагать, что речь идёт о преднамеренном акте», — сказал Байден.
По его словам, всё указывает на то, что речь идёт об ужасном несчастном случае.
Как сообщало ИА Регнум, в Балтиморе обрушился мост после столкновения с кораблём. По данным береговой охраны США, грузовое судно «Дали» под флагом Сингапура врезалось в мост 26 марта в 1:27 по местному времени (8:27 мск). В результате обрушения моста в воду могли упасть до 20 человек.
Мост был построен в 1977 году и назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора национального гимна США «Звёздно-полосатое знамя».
Губернатор Мэриленда Уэс Мур ввёл режим чрезвычайной ситуации. Также он заявил, что инцидент расценивается как чрезвычайное происшествие. По его словам, террористический след в аварии отсутствует.