Балтимор, США, 26 марта, 2024, 13:21 — ИА Регнум. В американском штате Мэриленд вводится режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения моста в городе Балтимор. Об этом заявил губернатор штата Уэс Мур в соцсети X.

Кадр из видео

«Я объявил чрезвычайное положение в штате Мэриленд, и мы работаем с межведомственной группой, чтобы оперативно задействовать федеральные ресурсы из администрации президента Джо Байдена», — написал Мур.

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Как передавало ИА Регнум, в Балтиморе обрушился мост после столкновения с кораблём. По данным береговой охраны США, грузовое судно «Дали» под флагом Сингапура врезалось в мост в 1:27 по местному времени (8:27 мск).

Позже телеканал CNN со ссылкой на пожарных сообщил, что в результате обрушения моста в воду могли упасть до 20 человек.

Власти города объявили инцидент «происшествием с большим числом пострадавших». Уточнялось, что мост был построен в 1977 году и назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора национального гимна США «Звёздно-полосатое знамя».