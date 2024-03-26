Балтимор, США, 26 марта, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Мэриленд Уэс Мур заявил, что инцидент в городе Балтимор расценивается как чрезвычайное происшествие. По его словам, террористический след в аварии с обрушением моста отсутствует.

Кадр из видео

«Согласно последней информации, которой мы обладаем, это была авария. Террористического следа в ней нет», — рассказал он в эфире телеканала CNN.

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Как сообщало ИА Регнум, в Балтиморе обрушился мост после столкновения с кораблём. По данным береговой охраны США, грузовое судно «Дали» под флагом Сингапура врезалось в мост 26 марта в 1:27 по местному времени (8:27 мск).

Уточняется, что он был построен в 1977 году и назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора национального гимна США «Звёздно-полосатое знамя».

В результате обрушения моста в воду могли упасть до 20 человек.

Губернатор Мэриленда ввёл режим чрезвычайной ситуации.