В США отвергли версию о теракте в Балтиморе, где рухнул мост
Губернатор Мэриленда отверг версию о теракте в Балтиморе, где рухнул мост
Балтимор, США, 26 марта, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Мэриленд Уэс Мур заявил, что инцидент в городе Балтимор расценивается как чрезвычайное происшествие. По его словам, террористический след в аварии с обрушением моста отсутствует.
«Согласно последней информации, которой мы обладаем, это была авария. Террористического следа в ней нет», — рассказал он в эфире телеканала CNN.
Как сообщало ИА Регнум, в Балтиморе обрушился мост после столкновения с кораблём. По данным береговой охраны США, грузовое судно «Дали» под флагом Сингапура врезалось в мост 26 марта в 1:27 по местному времени (8:27 мск).
Уточняется, что он был построен в 1977 году и назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора национального гимна США «Звёздно-полосатое знамя».
В результате обрушения моста в воду могли упасть до 20 человек.
Губернатор Мэриленда ввёл режим чрезвычайной ситуации.