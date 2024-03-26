Москва, 26 марта, 2024, 20:13 — ИА Регнум. МЧС России опубликовало обновлённый поимённый список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

РИА Новости / Евгений Биятов

По состоянию на 20:00, в списке 120 человек. Их данные были установлены по результатам судебно-медицинских исследований. В ведомстве отметили, что список будет дополняться.

Как сообщало ИА Регнум, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 25 марта в ходе доклада президенту Владимиру Путину сообщил, что при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 139 человек, в том числе трое детей. Он добавил, что ранения и травмы получили 182 человека.

Путин 25 марта в ходе совещания с руководителями силового и социального блока выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте и пожелал выздоровления раненым. Глава государства поблагодарил всех, кто помогал пострадавшим в теракте, и отметил, что российское общество показало пример подлинной сплочённости и солидарности.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев, отвечая на вопрос, стоит за терактом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Украина, сказал, что, «конечно, Украина».

В свою очередь директор ФСБ Александр Бортников в свою очередь заявил, что организатор теракта пока не установлен, но причастность к нему как украинских, так и западных спецслужб уже очевидна.