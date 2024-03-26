Москва, 26 марта, 2024, 15:17 — ИА Регнум. За терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» стоят США, Британия и Украина, заявил 26 марта директор ФСБ Александр Бортников.

Алексей Дружинин / Global Look Press

После коллегии Генеральной прокуратуры директор ФСБ ответил на вопрос журналистов, стоят ли за терактом в «Крокусе» три указанные страны.

«Мы думаем, что это так. Во всяком случае, мы сейчас говорим о той фактуре, которой располагаем. Это общая информация, но есть и у них огромные наработки», — заявил Бортников.

Заказчики теракта пока не установлены, но уже очевидно, что западные и украинские спецслужбы имели непосредственное отношение к его подготовке, добавил директор ФСБ.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Теракт в «Крокусе» — акция устрашения, и необходимо определить, кому она выгодна, подчеркнул глава государства. Также необходимо прояснить и ряд других вопросов, в частности, почему исполнители теракта пытались уехать на Украину, добавил он.

Следственный комитет ранее сообщил, что устанавливает организаторов теракта. Председатель СК Александр Бастрыкин в докладе президенту 25 марта заявил, что обвиняемые в исполнении теракта признали вину и дали подробные показания о заказчиках и пособниках. 26 марта секретарь Совбеза России Николай Патрушев, отвечая на вопрос, стоит за терактом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Украина, ответил, что, «конечно, Украина».