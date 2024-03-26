Москва, 26 марта, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле», которые поступили в тяжёлом состоянии, сейчас показывают положительную динамику. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Мы ожидали, что люди будут обращаться, потому что в шоковом состоянии уходили и убегали из «Крокуса», и на сегодняшний день тот приток, который мы видим в лечебные учреждения, .<…> объясняется исключительно этим», — сказала Голикова.

Вместе с тем вице-премьер уточнила, что поступившие в крайне тяжёлом состоянии пациенты сейчас стабилизировались и наблюдается положительная динамика.

«Но всё равно ещё есть те, кто остаётся в крайне тяжёлом состоянии», — приводит слова Голиковой ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Голикова сообщила, что медики продолжают бороться за жизнь девяти пострадавших, в числе которых один ребёнок. Тогда она уточнила, что 29 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, 30 — в состоянии средней тяжести. Здоровье 25 пациентов улучшилось, и их готовят к выписке.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. Погибли 139 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) 25 марта и одного 26 марта.

Следственный комитет сообщил, что устанавливает организаторов теракта. Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что обвиняемые в исполнении теракта признали вину и дали подробные показания о заказчиках и пособниках.