Москва, 26 марта, 2024, 01:37 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о состоянии пострадавших в теракте в красногорском «Крокус Сити Холле» 22 марта.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

По словам Голиковой, медики продолжают бороться за жизнь девяти пострадавших, в числе которых один ребёнок.

«Состояние девяти пациентов оценивается как крайне тяжёлое», — пояснила вице-премьер в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным 25 марта.

Татьяна Голикова также уточнила, что 29 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, 30 — в состоянии средней тяжести. Здоровье 25 пациентов улучшилось, и их готовят к выписке.

Как сообщало ИА Регнум, трагедия в «Крокус Сити Холле» является акцией устрашения, предстоит выяснить, кому она была выгодна, заявил Владимир Путин на совещании.

Президент добавил, что нацисты «никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей».

В Красногорске вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл», где открыли огонь по зрителям. В результате атаки погибли 139 человек, в том числе трое детей. Пострадавшими числятся 182 человека.

В 14 московских больниц госпитализировали 94 пострадавших, много было тяжёлых пациентов.