Каховка, Херсонская область, 26 марта, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Пострадавшая в результате обстрела Каховки Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) девочка скончалась в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Телеграм — канал губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. губернатор Херсонской области Владимира Сальдо

«К огромному сожалению, умерла девочка, которая попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии после обстрела жилых домов Каховки со стороны киевских боевиков 25 марта. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Приношу глубочайшие соболезнования близким. Нет способов унять вашу скорбь», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Вместе с тем губернатор пообещал, что региональные власти окажут родным материальную и морально-психологическую поддержку. В заключении Сальдо заверил, что глава киевского режима Владимир Зеленский «сполна заплатит за убийства детей».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Сальдо сообщил о госпитализации четырёхлетней девочки в результате обстрела Каховки. Он отметил, что при атаке был уничтожен один из объектов торговли, повреждены супермаркет и магазины.

Кроме того, из-за повреждения газораспределительного пункта остаются без газа несколько населённых пунктов — Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка.

До этого, утром 22 марта, глава Херсонской области сообщил об обстреле кассетными боеприпасами больницы и школы в Каховском округе со стороны ВСУ. Сальдо тогда уточнил, что в результате обстрела погибших и пострадавших не было.