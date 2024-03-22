Херсон, 22 марта, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреляли больницу и школу в Каховском округе Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо

Он уточнил, что огонь по медучреждению украинские военные открыли вечером 21 марта.

«Примерно в 22:00 (мск) боевики киевского режима нанесли удар по Каховской центральной районной больнице. Обстрел вели кассетными боеприпасами, из города сообщают как минимум о десяти взрывах», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Кроме того, муниципальные власти сообщили, что в селе Васильевка ВСУ ударили по школе. Повреждения получила крыша здания. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко 21 марта сообщил, что в Каховке в Херсонской области под обстрел со стороны украинской армии попал автобус с пассажирами. ЧП произошло прямо у остановки «Райбольница».

Как уточнил Сальдо, снаряд взорвался возле Каховской центральной районной больницы — стреляли по медучреждению. В салоне находились шесть пассажиров и кондуктор, водитель был в кабине. Снаряд разорвался в тот момент, когда автобус подъехал к остановке. 78-летний мужчина получил множественные осколочные ранения, его госпитализировали.

Украинские военные 20 марта нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по автогазозаправочной станции в Каховке. После атаки беспилотника АЗС загорелась. Также в результате ещё одного удара ВСУ повреждение получил прибывший на место ЧП пожарный автомобиль. Никто из людей не пострадал.

По информации Сальдо, украинская армия сбросила ночью с беспилотников три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу. Никто из людей не пострадал, повреждения получили окна роддома, хирургического корпуса и приёмного отделения, а также крыша терапевтического отделения.