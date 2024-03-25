Херсон, 25 марта, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Четырёхлетняя девочка попала в реанимацию после обстрела украинскими войсками города Каховки Херсонской области. Об этом 25 марта сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Сегодня в Каховке ракета киевских боевиков попала в жилой дом, в результате чего пострадал невинный ребёнок — девочка четырёх лет находится в реанимации», — написал Сальдо.

Он добавил, что в результате обстрела уничтожен один из объектов торговли, повреждены супермаркет и магазины.

Кроме того, из-за повреждения газораспределительного пункта остаются без газа несколько населённых пунктов — Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 марта Сальдо сообщил об обстреле кассетными боеприпасами больницы и школы в Каховском округе со стороны ВСУ. Он уточнил, что в результате обстрела нет погибших и пострадавших.

В этот же день губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что при обстреле посёлка Тёткино со стороны украинских войск получил ранения мирный житель. Глава региона уточнил, что пострадавшему оказали необходимую медпомощь.