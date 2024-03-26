Красногорск, 26 марта, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Спасатели завершили разбор завалов в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщило 26 марта МЧС.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Спасатели МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в «Крокусе». Специалисты ведомства полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов», — сказано в сообщении ведомства.

Спасатели разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций. Обследование проводилось с помощью специализированных робототехнических комплексов, также в работе участвовали кинологические расчёты. Прежде чем к расчистке приступала тяжёлая техника, спасатели резали и разбирали конструкции вручную.

Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники, сообщило также МЧС.

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Как передавало ИА Регнум, 25 марта Министерство сообщило о ликвидации последствий пожара в здании «Крокус Сити Холла». Огонь тушили почти сутки, о ликвидации возгорания МЧС заявило 23 марта.

Также 25 марта ведомство сообщило, что спасатели разобрали 90% обрушившихся конструкций «Крокус Сити Холла». Всего в аварийно-спасительных работах участвовали более 1000 человек и более 300 единиц спасательной техники.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Погибли 139 человек, пострадал 121.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) 25 марта и одного — 26 марта. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что организатор теракта пока не установлен, но причастность к нему как украинских, так и западных спецслужб уже очевидна.