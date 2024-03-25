Красногорск, 25 марта, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Спасатели разобрали более 90% обрушившихся конструкций подмосковного «Крокус Сити Холла», сообщило 25 марта МЧС.

Телеграм — канал Следственного комитета РФ

Работы продолжаются, в них задействованы более 150 специалистов и 30 единиц спасательной техники, сказано в сообщении Министерства.

«Осталось разобрать менее 10%. Наиболее сложный участок — это завал на балконе зрительного зала. При помощи строительного комплекса проводится разбор металлических конструкций и их вывоз. Кинологические расчёты продолжают обследовать каждый метр завала», — отмечается в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876890" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ранее МЧС сообщало, что тяжёлая техника продолжает разбирать завалы в «Крокус Сити Холле» и в ночное время. На территории концертного зала работают самосвалы и экскаваторы, специалисты разрезают упавшие металлоконструкции и убирают мусор.

Как передавало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 137 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё троих следствие попросило арестовать 25 марта. Следственный комитет сообщил, что устанавливает организаторов теракта.

Президент Владимир Путин в своём обращении сравнил атаку террористов на «Крокус Сити Холл» с действиями нацистов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что 25 марта состоится совещание по выработке мер, которые будут приняты после теракта.