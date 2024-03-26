Минск, 26 марта, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и глава России Владимир Путин сутки не спали, организовывая взаимодействие после теракта в «Крокус Сити Холле».

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин

«Я почему это сказал? Потому что начали Путина эти беглые (находящиеся на Западе противники властей) их и наши упрекать: «Что-то произошло, а он молчит, не говорит, не обращается и прочее». Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие», — цитирует его агентство БелТА.

Как передавало ИА Регнум, террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате нападения погибли 139 человек. Пострадавшим числится 121 человек.

Всего было задержано 11 человек, в том числе четверо террористов. В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

Путин в своём обращении 23 марта сравнил действия террористов в «Крокус Сити Холле» с действиями нацистов и отметил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных и беззащитных граждан.