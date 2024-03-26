Москва, 26 марта, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 марта на коллегии Генеральной прокуратуры призвал военных прокуроров сделать особый акцент на защите прав военнослужащих.

Global Look Press

«Военных прокуроров также прошу сделать особый акцент на защите прав военнослужащих», — заявил глава государства.

Также президент призвал прокуроров решительно реагировать на жалобы, касающиеся «волокиты» в вопросах поддержки участников специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум ранее, 17 марта Владимир Путин подписал ряд поручений, касающихся новых форм поддержки участников СВО. В частности, поручения касались обеспечения реабилитации бойцов, участвующих в специальной военной операции, также глава государства поручил освободить бойцов СВО от уплаты налога на имущество физических лиц и исключить в их отношении начисление процентов по кредитам.

В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент анонсировал создание кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Время героев». Новая кадровая программа будет строиться по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности вплоть до министерских, подчеркнул президент. Он также отметил, говоря об участниках СВО, что подлинной элитой России являются те, кто служит стране.