Белгород, 26 марта, 2024, 05:10 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силами ПВО ночью 26 марта были сбиты 13 воздушных целей, которые летели к Белгороду.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Цели были уничтожены над Белгородским районом на подлёте к городу, предварительно известно о двух пострадавших, написал губернатор в Telegram-канале.

Так, в посёлке Дубовое у одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма. Пострадавших доставили в городскую больницу №2. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

«В Дубовом зафиксированы различные повреждения в 20 частных жилых домах и одной хозпостройке», — добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе ночью 26 марта, информировали в региональном ГУ МЧС.

Возле села Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области от удара украинского беспилотного летательного аппарата пострадал мирный житель, заявил Вячеслав Гладков.

Место сосредоточения личного состава Службы безопасности Украины (СБУ) и крупный склад боеприпасов ВСУ были разбиты ракетным ударом российских военных в Одессе, рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.