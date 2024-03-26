Копенгаген, 26 марта, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Часть имеющихся у Дании американских самолётов F-16 могут продать Аргентине вместо передачи истребителей Украине. Соответствующее заявление министра обороны королевства Троельса Лунда Поульсена привели в сюжете телеканала TV2.

Иван Шилов ИА Регнум F-16

«Мы является одной из стран Европы, которая жертвует (Украине. — Ред.) больше всего, и поэтому мы можем с чистой совестью продать оставшиеся у нас самолёты F-16», — сказал Поульсен, добавив, что согласие Копенгагена отправить 19 своих истребителей Украине является «существенным пожертвованием».

По информации журналистов, 25 марта министр обороны Дании отправился в Аргентину для обсуждения возможной сделки по продаже оставшихся у королевства F-16. Поульсен уточнил, что оформление сделки находится на заключительном этапе.

У Дании, отметил телеканал, осталось 24 американских истребителя, которые, похоже, не попадут на Украину. В ВВС королевства происходит процесс вывода из эксплуатации старых F-16 с последующей заменой на истребители F-35.

Потенциальную продажу датских F-16 Аргентине США одобрили ещё в октябре 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, власти Дании летом 2024 года передадут Украине первые американские истребители F-16, подтвердил в феврале министр обороны королевства Троельс Лунд Поульсен. При этом точное количество самолётов, которые планируется поставить Киеву, он не уточнил. Поульсен отметил, что в новый пакет военной помощи Копенгагена Киеву войдут средства противовоздушной обороны, дроны и 15 тыс. артиллерийских снарядов.

Нидерланды также пообещали Киеву передать партию истребителей F-16 уже в 2024 году. В общей сложности ВСУ из Дании и Нидерландов планируется поставить около 60 самолётов.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя 2 марта заявил, что у России есть время подготовиться к поставкам киевскому режиму самолётов F-16. На такие возможные поставки будет дан адекватный ответ, подчеркнул дипломат.

Российская система противовоздушной обороны примерно за 20 дней способна сбить все запланированные к поставке Украине истребители F-16, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.