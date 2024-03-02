Москва, 2 марта, 2024, 16:02 — ИА Регнум. У России есть время подготовиться на случай, если западные страны передадут истребители F-16 киевскому режиму, заявил 2 марта постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Александр Щербак/POOL/РИА Новости Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

На такие возможные поставки будет дан адекватный ответ, подчеркнул постпред.

«Сейчас, когда мы услышали о том, что планы такие есть о поставке боевых самолётов F-16, у нас есть время к этому подготовиться и найти адекватные ответы, если такие самолёты появятся в небе над Украиной», — сказал Небензя в интервью телеканалу «Россия-24».

Как сообщало ИА Регнум, власти Дании и Нидерландов пообещали Киеву передать первую партию американских истребителей F-16 уже в 2024 году. В общей сложности ВСУ из этих двух стран планируется поставить около 60 самолётов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее отмечал, что система ПВО России может в течение примерно 20 дней сбить все F-16, которые НАТО способно передать Киеву. Глава Минобороны напомнил, что только за октябрь 2023 года силы ПВО РФ сбили 37 боевых самолётов ВСУ.

В случае, если какая-либо страна НАТО предоставит свои аэродромы для Киева или расквартирует на Украине свои войска, то это государство станет законной целью для Вооружённых сил России, заявлял в свою очередь заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.