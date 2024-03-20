Амстердам, 20 марта, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Истребители F-16 планируют поставить на Украину во второй половине 2024 года власти Нидерландов. Об этом 20 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на нидерландского министра обороны Кайсу Оллонгрен.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я уверена, что этим летом мы начнем поставку F-16… Сначала Дания, и у нас есть график… так что во второй половине года голландские F-16 пойдут этим же путем», — уточнила Оллонгрен в беседе с агентством.

Кроме того, по данным министерства обороны Нидерландов, в Германии на встрече контактной группы по поддержке Украины на авиабазе «Рамштайн» Оллонгрен указала, что Амстердам предоставит Киеву 150 миллионов евро на финансирование управляемых ракет «воздух-земля», запуск которых возможен с F-16. Ещё 200 миллионов евро Нидерланды обещали предоставить Украине на современные разведывательные беспилотники.

Поясняется, что Дания, Нидерланды и США запланировали поставить первый из десятков истребителей F-16 на Украину летом текущего года после запуска программы подготовки пилотов и безвозмездного предоставления самолетов. Сначала на Украину прибудут самолёты из Дании, затем, в этом же году, за ними ожидается прибытие первых самолётов из Нидерландов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила в начале февраля Оллонгрен, Нидерланды передадут Украине дополнительно шесть истребителей F-16 помимо уже обещанных ранее. Таким образом, Украина получит 30 самолётов и якобы сможет получить превосходство в воздухе.

В январе 2024 года помощник министра обороны США по международной безопасности Селест Уолландер заявила, что первые F-16 и технику для их обслуживания Запад рассчитывает передать Украине в текущем году.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российская система противовоздушной обороны способна примерно за 20 дней сбить все F-16, которые Запад может поставить Киеву. Глава военного ведомства напомнил, что только за октябрь 2023 года силы ПВО РФ сбили 37 украинских боевых самолётов.